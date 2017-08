Der Industrial Style ist im designorientierten Gastgewebe ein Trend, ein wichtiger Bestandteil ist die Betonoptik. Eine solche Oberfläche lässt sich auch mit Kalkprodukten erzeugen.

Der vierte und letzte Teil unserer Praxisserie über kreative Oberflächen beschäftigt sich mit der besonders edel wirkenden Betonoptik. Mit den Villa-Venezia-Produkten gelingen auch diese stylishen Flächen ganz einfach, das zeigt unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Praxis.

Beton ist bekanntlich ein besonders vielseitiger Werkstoff und wird längst nicht mehr nur konstruktiv eingesetzt. Für die Wirkung ist allerdings das Umfeld entscheidend. Je nach angestrebter Stilrichtung ist durch Kombination mit Holz, Textil, Lack und Farbe von sachlich über cool bis hin zu verspielt und üppig alles möglich. Derzeit führt z.B. im trend- und designorientierten Gastgewerbe am „Industrial Style“ offenbar kein Weg vorbei. Dazu gehören neben rustikalen Sichtbetonflächen unbedingt Möbel aus massivem Eichenholz, stilvoll kombiniert mit schwarzem Eisen oder gebürstetem Edelstahl.

Für eine schicke Sichtbetonwand braucht man heute keinen Betonmischer mehr, man nutzt stattdessen die Produkte aus der kreativen Wandgestaltung. Besonders edel wirken die neuen Betonflächen übrigens, wenn sie mit einem leichten Glanz daherkommen. Dieses Finish hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die Poren geschlossen werden und damit die Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung steigt.

praxisplus

Jaeger Lacke hat bereits 1995 sein Villa-Venezia Sortiment auf den Markt gebracht. Inzwischen ist aus dem einst überschaubaren Sortiment eine stattliche Produktfamilie geworden. Ergänzend bietet der Hersteller Seminare an, in denen man gemeinsam mit den Profis neue Techniken erarbeiten und Ideen für neue Produkte entwickeln kann. In unserer Serie haben wir nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten kreativer Wandgestaltung zeigen können. Wer Lust auf weitere Anregungen bekommen hat, kann sich auf der Homepage informieren, die verschiedenen Techniken werden auch auf dem YouTube-Kanal von Jaeger ausführlich dargestellt.

www.jaegerlacke.de