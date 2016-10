Spannung pur

Zum zweiten Mal präsentierte eine Abschlussklasse F3MBT aus dem Bereich Bühnenmaler/-plastiker verschiedene Motive aus Märchen, Film oder Theater auf drei Bühnen vor den kritischen Augen der Fachlehrer Edith Rugel und Bernd Krause sowie den geladenen Ausbildern der Theater und natürlich den Eltern. Zwei Schülerinnen zeigten, wie sie die Bühnendekoration dieser Szene (siehe Foto), inspiriert durch den Film zu Moby Dick, gestalten würden. Dazu verdunkelte sich die Akademiebühne, Lichtblitze zuckten über dunkle Wolken und eine dramatische Musik begleitete die Stimme, die die Begegnung Kapitän Ahabs mit weiteren Walfängern in einem schmalen Boot mit seinem Widersacher Moby Dick vorbereitete. Weitere Performances zu „Alice im Wunderland“ oder „Batman sowie „ Narnia“ begeisterten das Publikum. Der krönende Abschluss führte die Zuschauer in das Labor von Doktor Frankenstein, der gerade letzte Hand an die Erschaffung eines neuen Menschen legte. Das Experiment gelang und inmitten der Blitze und Donner, die die Menschwerdung des neuen Wesens begleiteten, erschien das Gesicht von Frankensteins Monster. Hier hatten sich zwei angehende Bühnenmalerinnen von der Filmfassung zu ihrem Projekt inspirieren lassen, es mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Doch all diese Arbeiten hätten ihre Wirkung nicht entfalten können, wären sie nicht mit entsprechender Beleuchtung, Musik oder Special Effects, wie dem Kunstschnee in der Narnia Szene, angereicht worden. Dazu hatte der Fachbereich Veranstaltungstechnik sich mit vielen Ideen bereits im Vorfeld eingebracht und auch die technische Abwicklung am Präsentationstag übernommen. Mit dieser Unterstützung ist es der Abschlussklasse der Bühnenmaler und Bühnenplastiker gelungen, vor allem mit ihren kreativen Performances das Publikum zu begeistern.

Eva Schmitt-Neidel