Zu den Messe-Highlights gehören mit der Serie „Coloured Grouts“ 50 Farbtöne für Fugenmörtel und Dichtstoffe. Diese Farbpalette mit dem Namen „Set The Mood“ wird dabei in fünf verschiedene Kollektionen unterteilt: Serene, Traditional, Natural, Romance und Glamour. Ziel von Mapei ist es, die Wahl des richtigen Mörtels entsprechend den Anforderungen jedes einzelnen Projekts und den persönlichen Vorlieben des jeweiligen Kunden zu erleichtern und um – wie der Name sagt – stets die richtige Stimmung und Atmosphäre zu erzeugen. Die neuen Fugenfarben stellen so eine Ergänzung für moderne Fliesen in Wohnräumen ebenso wie im Gewerbe oder in der Industrie dar. Neben dem neuen Fugenprogramm präsentiert der Hersteller in München sein erweitertes Sortiment an Bodenausgleichsmassen: Mit Planex Maxi wird es eine Fließspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich zum Egalisieren und Ausgleichen von zementären Untergründen geben.

Halle B6, Stand 502

Mapei