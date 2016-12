Festool auf der BAU 2017

Bei der Weltleitmesse Bau vom 16. bis 21. Januar 2017 macht Festool in Halle B6 am Stand 402 auf rund 240 Quadratmetern„Sanieren beginnt mit dem richtigen Werkzeug“ zum Schwerpunktthema. Zudem stehen am Messestandweitere Themen wie „Initiativestaubfrei“,„Die perfekte Oberfläche“, das aktuelle 18 Volt-System sowie das einzigartige Rundum-Sorglos-Paket „SERVICE all- inclusive“ im Fokus.

Passend zu diesen Themen zeigt der deutsche Premiumhersteller Festool auf seinem Messestand spezielle Systemlösungen für anspruchsvolle Anwendungsfelder wie beispielsweise Badsanierung, Trockenbau, Untergrundvorbereitung und Bodenverlegung. Der Besuch des Messestands lohnt sich gleich doppelt, denn im Rahmen des Themenschwerpunkts „Sanieren beginnt mit dem richtigen Werkzeug“ feiert der neue Langhalsschleifer Planex easy seine Weltpremiere. Weitere Highlights in puncto Schleifen sind die neuen Kompaktschleifer RTS, ETS und DTS sowie der Exzenterschleifer ETS-EC. Ein weiterer Star am Festool Messestand ist das neue Digitalradio Sysrock BR 10 DAB+. Weitere Informationen rund um das Thema Sanieren gibt es auf www.festool.de/sanieren – Informationen über das 18 Volt-System von Festool gibt es auf www.festool.de/18V



Initiative staubfrei

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts ist die „Initiative staubfrei“, denn gerade beim Sanieren kommt es immer wieder zu großen Staubmengen. Daher sollte man für eine saubere Arbeitsluft sorgen und mit geprüften und zugelassenen Absaugmobilen arbeiten. Auf der BAU 2017 zeigt Festool anhand von verschiedenen Sanierungsbeispielen optimale Lösungen zum staubfreien Arbeiten mit unterschiedlichen Staubklassen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.festool.de/staubfrei

Festool Deutschland GmbH

73240 Wendlingen

www.festool.de

Halle/Stand B6, 402