Der Dämmstoff Ursa Pureone hat sich bei der Dämmung von Dach und Wand bewährt. Er schützt Gebäude vor Kälte und Hitze, verbessert die Energieeffizienz des Hauses und schafft ein wohngesundes Raumklima. Dämmstoffhersteller der Hersteller hat nun das Portfolio um die Einblasdämmung mit den beiden Produkten Pure Floc und Pure Floc KD erweitert. Die Neuheit wird erstmalig auf der BAU 2017 präsentiert. Pure Floc kommt bei ungenutzten obersten Geschossdecken, in zweischaligen Dächern sowie in Holzgefach-Konstruktionen zum Einsatz. Anwendungsbereich für Pure Floc KD ist das zweischalige Mauerwerk. Dabei wird die Dämmung in den Hohlraum zwischen Hinter- und Vormauerwerk eingeblasen. Die Produkte lassen sich flexibel und fugenfrei maschinell in Zwischenräume auf- bzw. einblasen. Das Material passt sich der Form des Bauteils an und gelangt in jede Ecke. Beide Produkte sind setzungssicher und materialsparend. Die Formstabilität sorgt für eine dauerhaft sichere Dämmebene und damit auch langfristig für hohe Energieeffizienz des Gebäudes.

Foto: Ursa