Ob Neubau oder Sanierung: Die heutigen Anforderungen an Energieeffizienz lassen sich nur mit einer lückenlosen, dauerhaft dichten Gebäudehülle erreichen. Über die Rolle, die baubegleitende Qualitätssicherungsmaßnahmen beim Entstehen solch einer einwandfreien Gebäudehülle spielen, informiert der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. (FLiB) auf der BAU 2017 in München. Besucher des Gemeinschaftsstandes von FLiB und VATh – dem Bundesverband für Angewandte Thermografie e. V. – können sich an einem 1:1-Modell selbst auf die Suche nach Luftleckagen machen. Dabei erfahren sie auch, wie wichtig es ist, Fehlstellen möglichst frühzeitig aufzudecken und sie so noch in der Bauphase beheben zu können. Zu finden ist der FLiB-Messeauftritt in Halle B6 am Stand B6.200. Neben dem VATh teilt sich der Fachverband diesen mit den Unternehmen Moll pro clima und Sentinel Haus Institut.

