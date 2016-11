Gerührt, nicht geschüttelt

Für das Mischen auf der Baustelle präsentiert Collomix erstmals ein akkubetriebenes Handrührgerät Xo 10 NC. Das Gerät ist geeignet für Mischaufträge bis zu einem Volumen von 30 Kilogramm unterschiedlichster Materialen. Ideal in der Anwendung ist der Collomix Xo 10 NC bei dünnflüssigen Farben oder Nivelliermassen bis hin zu Putz, Fertigmörtel und Kleber, die in der Mischung perfekt aufbereitet werden. Abhängig vom Material lassen sich mit dem Gerät bis zu sieben Mischungen mit einer Akkuladung durchführen. Das Gerät ist ideal geeignet, wenn pro Tag nur einige Mischungen vorgenommen werden müssen. Im neuen Collomix Akku-Handrührgerät Xo 10 NC kommen 18 Volt Akkus zum Einsatz. Mit einer Leistung von 5.2 Ah bieten sie optimale Kraft, Drehmoment und Geschwindigkeit für zügige Mischarbeiten an jedem Einsatzort.

Collomix

Foto: Collomix