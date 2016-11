Innen und außen

Dekton-Bodenbeläge sind eine Alternative für Bereiche mit hohen Anforderungen an technische Eigenschaften und Design – sowohl innen als auch außen. Dank der technischen und visuellen Charakteristika , ist das Produkt von Cosentino geeignet für den Einsatz in Bürogebäuden, Wohnimmobilien und für Areale mit stark beanspruchten Böden, in denen lange Haltbarkeit und hohe Abriebfestigkeit zwei grundlegende Voraussetzungen bilden. Die Verlegung entspricht im Wesentlichen der Befestigung herkömmlicher Formate, jedoch mit allen Vorteilen großformatiger Platten.

Cosentino

Foto: Cosentino