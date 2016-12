Der Außenwand-Luftdurchlass ALD-S von Lunos, sorgt für frische Luft im Wohn- und Schlafbereich und garantiert durch einen Edelstahl-Mehrflächenschallreflektor und die Verwendung des Basotect-Spezialschaums von BASF eine angenehm ruhige Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Das Produkt erreicht eine Normschallpegeldifferenz von 50 dB bei einer Rohrlänge von 360 mm sowie 53 dB bei 420 mm und 55 dB bei 500 mm. Das Lüftungselement dient als passive Nachströmungsöffnung für Wohn- und Schlafräume in Kombination mit Abluftgeräten in Funktionsräumen wie Bad und Küche. Durch den Grundlastbetrieb entsteht ein ständiger Unterdruck, sodass über den ALD-S laufend Frischluft ins Haus transportiert werden kann.

