Stilsicher

Die neue Kollektion wineo 800 präsentiert sich im Segment hochwertiger, elastischer Designböden mit 0,55 Millimeter- Nutzschicht und offeriert 42 neue Designs zum Klicken (5 Millimeter) und Kleben (2,5 Millimeter) in insgesamt sechs abwechslungsreichen Formaten. Die Oberflächen der Böden sind strapazierfähig (NK 23/33/42), ideal für die Verlegung im Feuchtraum und auf Warmwasser-Fußbodenheiz-ungen geeignet. Neben klassischen Schiefer- oder Marmor-Designs bietet die neue Kollektion industriell anmutende Betonoptiken in attraktiven Großformaten. Das Highlight der wineo 800 liefert eine Selektion von Uni-Farben in drei verschiedenen Abmessungen von bis zu 90 mal 90 Zentimeter , die in Farbe und Format beliebig miteinander kombiniert werden können.

Foto: Windmöller/wineo