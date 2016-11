Systemlösungen

„Nachhaltig. Inspirierend.“ Unter diesem Motto präsentieren Caparol, alsecco, Disbon und Lithodecor auf der BAU 2017 Beschichtungssysteme für Fassaden, Wände, Decken und Böden. Was nach neuestem Stand der Technik möglich ist, welche Produktinnovationen in puncto Nachhaltigkeit neue Perspektiven eröffnen und welche Trends bei der Gestaltung von Fassaden und Räumen in der Luft liegen, diese Fragen stehen im Fokus der gemeinsamen Präsentation der vier DAW-Marken auf dem internationalen Branchentreff. Das Motto des gemeinsamen Messeauftritts auf der BAU 2017 ist in der Tat Programm. „Mit unserem Leistungsspektrum und zahlreichen Produktinnovationen wollen wir einen Beitrag zur Gestaltung nachhaltiger und wertbeständiger Gebäude leisten“, betont Messe-Projektleiter Tobias Becker. Zugleich wolle man die gestalterischen Potenziale moderner Beschichtungssysteme für die Bereiche Fassade, Wand, Decke und Boden in den Blickpunkt rücken, zu neuen Lösungen inspirieren und Bauschaffende bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen.

Halle A6, Stand 421

Foto: DAW SE