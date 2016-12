Mit dem Schraubdübel HTR-P von Hilti können alle gängigen Dämmmaterialien in WDV-Systemen auf allen Untergründen in der Stärke von 60 bis 260 Millimeter befestigt werden. Gesetzt wird der oberflächenbündige Schraubdübel mit dem passenden Setzwerkzeug, welches nicht verstellt werden muss und nach jedem Setzvorgang ganz automatisch stoppt. Damit entfällt ein kompletter Arbeitsschritt, es sind keine zusätzlichen Dämmstoffrondellen für die Befestigung notwendig. Weiterhin hat der Hersteller das nötige Drehmoment beim Setzvorgang reduziert, wodurch ein ermüdungsarmes Arbeiten mit kompakten Akkugeräten, wie dem Akkuschrauber SF 2-A, möglich ist.Aufgrund seines Chi-Werts von 0.000 ist der Schraubdübel HTR-P wärmebrückenfrei und erfüllt damit die neuesten DiBT-Anforderungen bei Wärmebrücken in Gebäuden. Darüber hinaus bietet der neue Dübel hohe Lastwerte in allen Untergrundkategorien, wodurch die notwendige Dübel-Anzahl minimiert werden kann. Der Schraubdübel HTR-P kann direkt über WDV-System-anbieter bezogen werden und ist bei allen bekannten Systemherstellern gelistet.

