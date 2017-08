Beschriftete Firmenfahrzeuge sind ein Werbeklassiker – aber einer mit echter Durchschlagskraft. Vorausgesetzt, die Fahrzeugwerbung folgt allen Regeln der Kunst und weiß, wie man auch flüchtige Blicke fängt. Die wichtigsten Aspekte gelungener Werbung auf Rädern erfahren Sie in diesem Beitrag.

David Recker

Als rollender, großflächiger Werbeträger sind Firmenfahrzeuge unschlagbar – preislich gesehen und in der Wirkung. Im Gegensatz zu z. B. Anzeigen zahlt man nur einmal für Entwurf und Beschriftung, die tägliche Schaltung ist umsonst. Und auch die Anzahl der Werbekontakte ist beachtlich: Ein Firmenwagen begegnet an jedem Werktag zwischen 8.000 und 28.000 anderen Verkehrsteilnehmern. Ein gutes und wichtiges Werbemittel also, das noch besser erinnert wird, wenn statt einer 08/15-Gestaltung auf Maßarbeit gesetzt wird – und auch das Verkehrsverhalten der Mitarbeiter stimmt. Achten Sie deshalb auf folgende Blickpunkte.

Blickpunkt: Einheitlichkeit

Der Transporter so, der Kombi anders, das Fahrzeug des Inhabers in einer weiteren Variante: Das ist bei der Fahrzeugwerbung eine vergebene Chance. Setzen Sie bei Ihrer Fahrzeugflotte auf Einheitlichkeit. Das heißt: Alle Firmenfahrzeuge haben dieselbe Karosseriefarbe. Die Beschriftung folgt demselben Raster; das Logo sitzt bei allen Fahrzeugen an derselben Stelle, ebenso wie Kontaktinformationen oder Bildelemente. Das erhöht den Wiedererkennungseffekt und damit die Wirksamkeit Ihrer Werbung enorm.

Blickpunkt: Reduktion

Auch wenn es viel über den Betrieb zu sagen gibt: Aufs Firmenfahrzeug gehören nur die wesentlichsten Informationen. Zu schnell wird das Blech visuell überfrachtet und erzeugt dann nur noch eine konfuse Anmutung – eine der größten Werbesünden. Erfassbar für den flüchtigen Betrachter sind gerade bei einer rollenden Werbefläche nur ganz wenige Eindrücke. Sorgen Sie dafür, dass diese rundum positiv ausfallen. Ihr Logo, Ihr Firmenname und Ihr Slogan haben Priorität und sollten groß und plakativ zu sehen sein. Dem untergeordnet, aber dennoch prominent vertreten, werden Ihre Website-Adresse und Ihre Telefonnummer platziert. Als weitere Kontaktinformationen ist nur noch Ihr Heimatort notwendig. Falls Sie auf keinen Fall auf eine kurze Beschreibung Ihrer Arbeitsgebiete verzichten wollen, fassen Sie sich kurz: Mehr als fünf Schlagworte sollten es nicht sein. Ordnen Sie diese optisch unter – mit einer Schriftgröße, die deutlich kleiner als die Ihres Firmennamens ist.

Blickpunkt: Bildsprache

Blicke fängt man mit Bildern, nicht (allein) mit Buchstaben. Deshalb sollte Ihre Fahrzeugbeschriftung immer ein oder mehrere Bildelemente enthalten. Das können grafische Bestandteile wie ein starkes Logo, Illustrationen, komponierte Farbharmonien oder natürlich auch ein echtes Foto sein. Achten Sie darauf, dass die bildhafte Gestaltung Ihrer Fahrzeuge aber immer zu Ihrem sonstigen Firmenerscheinungsbild passt.

Blickpunkt: Flächenbelegung

Wo was auf einem gelungenen Fahrzeug beschriftet wird, ist nicht nur eine Frage der Gestaltung. Die richtige Belegung der Fahrzeugflächen passt sich unterschiedlichen Betrachtern an. Die beiden Seitenflächen bieten am meisten Platz. Hier werden bildhafte Gestaltung, Logo, Website, Telefonnummer und Adresse am besten verortet. Besonders die Beifahrer-Seitenfläche darf sehr plakativ gestaltet sein: Diese Fläche ist exakt im Blickfeld von Fußgängern, die am geparkten Fahrzeug vorbeigehen. Auf das Heck Ihrer Autos gehören unbedingt Logo und Website-Adresse, damit nachfolgende Autofahrer sich die wichtigsten Informationen gut einprägen können. Wer vor Ihnen fährt, sollte im Rückspiegel dasselbe geboten bekommen: Logo und optional Internetadresse werben für Sie auf der Motorhaube. Denken Sie auch noch an eine weitere Werbefläche: das Dach Ihrer Fahrzeuge. Wenn Sie auch hier Logo und URL abbilden, erreichen Sie die Bewohner oberer Stockwerke, die nach unten auf parkende Autos schauen.

Blickpunkt: Platzierung

Die Harmonie aller Beschriftungselemente untereinander bewirkt erst den überzeugenden Gesamteindruck. Lassen Sie sich deshalb unbedingt von einem professionellen Grafiker beim Entwurf unterstützen. Die gelungene Platzierung aller Bestandteile, ihre Gewichtung und jeweilige Anpassung auf den Fahrzeugtyp benötigt einiges an Können und Erfahrung. Auch der Brillux Kundenclub bietet diesen umfassenden Entwurfsservice für seine Mitglieder an – zu erfreulich günstigen Konditionen.

Blickpunkt: Sauberkeit

Die schönste Fahrzeugwerbung verfehlt ihre Wirkung, wenn sie sich unter einem Schmutzschleier verstecken muss. Regelmäßige Fahrzeugpflege ist deshalb ein wichtiger Teil Ihrer Fahrzeugwerbung und steht wie von selbst für Ihre insgesamt saubere Arbeit.

Blickpunkt: Fahrverhalten

Die Fahrzeugbeschriftung ist top, das ganze Fahrzeug strahlt – fehlt noch etwas, damit Ihre Firmenfahrzeuge beste Werbung für Ihren Betrieb unter die Leute bringen? Richtig: Das ebenso perfekte Verhalten derjenigen, die Ihre Autos fahren! Halten Sie sich und Ihre Mitarbeiter an, nur vorbildlich im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Blockiert ein Firmenfahrzeug Einfahrten, fällt es durch zu schnelles oder rowdyhaftes Fahren auf, werden sich das Betroffene ganz sicher merken und dem Betrieb als Ganzem schlechte Noten ausstellen. Dagegen zahlt sich höfliches, rücksichtsvolles Fahr- und Parkverhalten fürs Image der Firma in einer besonders erfreulichen Punktewährung aus: Sie nennt sich Sympathie.



