Online Kauf

Mobilität und Flexibilität sind heute wesentliche Leitsätze vielerlei Berufsgruppen. Auch das Handwerk ist davon stark betroffen, was Sie als mobiler Maler, der viele seiner Malerarbeiten im Objekt- oder Privatbereich quasi „on the road“ erledigt, möglicherweise direkt bestätigen können. Dieser erweiterte Tätigkeitsradius, der nicht mehr auf ein lokales Umfeld beschränkt ist, bringt diverse Herausforderungen mit sich, speziell in Bezug auf die Materialbeschaffung.

Kennen Sie z.B. folgende Situationen:

Ihr Kunde legt besonderen Wert auf die Verwendung ökologischer Produkte. Deshalb möchte er, dass für seine Innenwanddämmung eine natürliche Holzfaserplatte zum Einsatz kommt. In den lokalen Baumärkten finden Sie keine passende Lösung, da diese nur die gängig genutzten Innenwanddämmplatten führen.

Sie reisen quer durch Deutschland und müssen Ihren Materialeinkauf jede Woche bei einem anderen lokalen Baustoffhändler tätigen. Von Stammkundenkonditionen können Sie dabei nur träumen.

Sie sind von einem Hersteller in Ihrer Region überzeugt, dessen Produkte jedoch nicht deutschlandweit bei lokalen Fachhändlern zur Verfügung stehen. Sie wissen aber, dass Sie sich auf dessen Qualität zu 100% verlassen können und Sie die Produkte routiniert und schnell verarbeiten können. Sie möchten, dass Ihr Kunde von diesen Vorteilen profitiert.

Sie wissen, dass Sie über eine hervorragende Fachkenntnis verfügen und Ihre Aufgaben mit präziser Sorgfalt erledigen. Was jedoch einen weiteren, wichtigen Bestandteil Ihrer Arbeit ausmacht ist die Verwendung von qualitativ hochwertigem Material zu fairen Konditionen. Wenn Sie dies aufgrund der äußeren Umstände nicht leisten können, frustriert Sie das.

Die Lösung lautet: Beschaffen Sie online! Bei Online Händlern wie bausep.de können sich Maler als Handwerker registrieren und profitieren von jedem Standort aus von ihren Stammkundenkonditionen. Zudem können Sie sich die Ware an jede Wunschadresse innerhalb Deutschlands schicken lassen – unabhängig davon, wie es um die Verfügbarkeit des Produkts in der jeweiligen Region steht.

Online erhalten Sie selten benötigte Innenwanddämmprodukte wie die STEICOinternal Holzfaserdämmplatte sowie Dämmplatten der Serie TecTem vom Hersteller Knauf. Selbstverständlich sind auch gängige Alltagsprodukte wie Styrodur®- oder EPS-Dämmplatten stets online verfügbar, sodass Sie sowohl Ihren speziellen als auch Ihren alltäglichen Aufgaben gerecht werden.