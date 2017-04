Kuschelweiche Textilien, dezente Muster und Farben in Türkis und Rosa bringen mehr Gemütlichkeit in die vier Wände. Fotos. Malerblatt

Einkaufsverband Südbund zeigte neue Wohntrends auf seiner Frühjahrsmesse.

Carola Neydenbock

Unter dem Messemotto „Wo Träume zu Hause sind“ präsentierten sich in diesem Jahr 112 Aussteller auf 3.000 Quadratmetern auf den Südbund-Wohntagen. Gemäßigte Farben und Stoffe machten die Veranstalter als die großen Trends des Jahres aus. Eher selten waren intensive Farbkontraste und bunte Materialmixe vertreten. Gedeckte Farbtöne mit zurückhaltenden Motiven sollen eine beruhigende Atmosphäre in die vier Wände bringen. In diesem Stil war auch die neue Tapetenkollektion „Pertosa“, die exklusiv für den Einkaufsverband hergestellt wurde, gestaltet. In der heutigen, von Unsicherheiten geprägten und digitalisierten Welt, spüren die Menschen eine Sehnsucht nach Geborgenheit und haptischen Erlebnissen. Hauptanliegen ist: Wohlfühlen und gestärkt in den nächsten Tage kommen. Helfen sollen dabei weiche Textilien, dezente Muster und Farben.

Messeneuheiten

Saint-Gobain Weber, Sorema (Hersteller für Badtextilien) und der Textilverlag Zimmer + Rohde stellten zum ersten Mal auf den Wohntagen aus. Zu den Neuheiten bei den Südbund-Eigenkollektionen gehörte auch die Kollektionsergänzung „Stoffwelten Frühjahr 2017“. „Ganz neu sind unsere Teppichböden aus Schurwolle. Der Verbraucher schätzt natürliche Produkte“, so Klaus Kurringer, Vorstand der Südbund eG.

Zu den Messehighlights zählte der neu geschaffene Trendbereich: Vier Themenwelten spielten mit den Sehnsüchten nach fernen Ländern, gaben zahlreiche Ideen für die Präsentation im eigenen Ladengeschäft. „Verspielt-pastellig“ bis „dunkel-gesetzt“ – das sind die neu gestalteten „Farbwelten“. Sarah Ernst, Messeleiterin der Südbund eG hat den Trendbereich inszeniert: „Die Themenwelten sind an die vier Himmelsrichtungen angelegt. Zu jeder Farbwelt habe ich mir eine bestimmte Region vorgestellt: ‚Hoch im Norden‘ (Skandinavien), ‚Fern im Osten‘ (Asien), ‚Tief im Süden‘ (Südfrankreich) und ‚Weit im Westen‘ (Florida).“ Zu den Trendfarben für 2017 sagt sie: „Altrosa, Blau und Grün spielen ein große Rolle.“

Großer Andrang

Auch in diesem Jahr konnten die Kunden an einem speziellen VIP-Programm teilnehmen. Dies beinhaltet: ein VIP-Shopping vor der offiziellen Messeeröffnung, einen gesonderten Parkplatz, ein besonderes Geschenk sowie die exklusiver Vorstellung der neuen Kollektion beinhaltete.

Insgesamt waren rund 1800 Besucher bei der zweimal jährlich stattfinden Messe in Backnang vor Ort. Die nächsten Südbund-Wohntage finden vom 27. bis zum 28. September 2017 statt.