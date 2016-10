In luftiger Höhe

Seit 1875 thront das bekannte Hermannsdenkmal in der Nähe von Detmold über dem Teutoburger Wald. Biologische Verschmutzungen und Umwelteinflüsse haben im Laufe der Zeit Spuren an der Statue hinterlassen. Gemeinsam mit dem Denkmalsinhaber, dem Landes­verband Lippe, hat sich der Reinigungsgerätehersteller Kärcher diesem Projekt angenommen und reinigte das Monument im Rahmen seines Kultursponsorings.

„Bereits seit über 35 Jahren setzen wir uns für den Erhalt von kulturellen Werten ein“, so Jan Recknagel, Geschäftsführer der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH. „Dabei haben wir schon so bekannte Wahrzeichen wie die Präsidentenköpfe des Mount Rushmore, die Kolonnaden auf dem Petersplatz in Rom oder den Aachener Dom von Verschmutzungen befreit. Mit der restauratorischen Reinigung des Hermannsdenkmals wird nun ein weiterer wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Schutz von kulturhistorischem Erbe geleistet.“

„Kärcher verfügt über eine ausgezeichnete Expertise in der Reinigung von bedeutenden Baudenkmalen“, sagt Anke Peithmann, Verbandsvorsteherin des Landesverbandes Lippe. „Die Reinigung des Hermannsdenkmals trägt nachhaltig dazu bei, es zu schützen und für künftige Generationen zu erhalten. Wir freuen uns schon auf das Ergebnis: Seinen mehr als 500.000 Besuchern im Jahr wird sich das Hermannsdenkmal nun wieder für lange Zeit von seiner besten Seite zeigen.“

Vom 5. bis zum 9. September dauerten die Arbeiten an. Mithilfe von Hebebühnen und dem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S und HDS 12/18-4 S wird biogener Bewuchs wie Algen, Flechten und Moose sowie tierische Verschmutzungen in der oberflächenschonenden Dampfstufe vom Sandstein des knapp 27 Meter hohen Unterbaus und von Teilabschnitten der Statue abgetragen. Im Rundgang des Untergeschosses werden Farbreste beseitigt, die durch Vandalismus verursacht wurden.

Um die geeigneten Reinigungsmethoden und -parameter zum Erhalt der ursprünglichen Bausubstanz zu bestimmen, wurden bereits im Oktober 2015 Testreinigungen durchgeführt. Zusammen mit dem Landesverband Lippe und der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Detmold entschied man sich für eine umfassende Dampfreinigung. Die Wassertemperatur beträgt 145 °C, womit biologische Restpartikel und pflanzliche Sporen im Porenraum des Gesteins beseitigt werden und ihre Wiederansiedlung wesentlich verzögert wird. Bei halbierter Wasserleistung (ca. 650 l/h) wird das bestmögliche Reinigungsergebnis erzielt. Der Oberflächendruck liegt mit einem Düsenabstand von 10-20 Zentimeter zur zu reinigenden Fläche bei 0,5 bar. Zudem kommt eine Flachstrahldüse mit einem Winkel von 40° zum Einsatz.

Das Hermannsdenkmal wird für den Zeitraum der Reinigungsarbeiten geschlossen sein, das Areal um das Denkmal mit der Gastronomie, der Tourist-Info und dem WALK, dem Kletterpark und den Wanderwegen ist für alle Besucherinnen und Besucher frei zugänglich.