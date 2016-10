Vorgezogene Bescherung von Steigtechnikspezialist Hymer-Leichtmetallbau: Vom 1. November bis 16. Dezember gibt es die Teleskopleiter 4042 und das Fahrgerüst 7074 jeweils zum Weihnachtsaktionspreis. Zusätzlich beschenkt Sie der Hersteller mit einer exklusiven Gratisbeigabe – ein Carrera Quadrocopter CA XL oder ein Tablet.

Die Teleskopleiter 4042 von Hymer-Leichtmetallbau ist je nach Bedarf eine längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter oder Treppenstehleiter in einem. Ein Stahl-Bügelgelenk sorgt für ein schnelles und sicheres Umbauen in die gewünschte Position. Sie lässt sich standsicher allen Bodenunebenheiten beziehungsweise Treppen anpassen. In der Weihnachtsaktion von Hymer-Leichtmetallbau ist die Teleskopleiter in drei Varianten erhältlich, von 4 x 4 Sprossen bis zu 4 x 6 Sprossen. Die kürzeste Variante hat als Anlegeleiter einer Reichhöhe von 5 Metern und als Stehleiter eine Reichhöhe von 3,26 Metern. Die längste Variante hat als Anlegeleiter eine Reichhöhe von 7,20 Metern und als Stehleiter eine Reichhöhe von 4,35 Metern.

Bis zum 16. Dezember gibt es die Teleskopleiter zum Aktionspreis und mit einer attraktiven Gratis-Beigabe: einem akkubetriebenen Carrera Quadrocopter CA XL. Der Quadrocopter verfügt über ein mit 6-Achs-Gyro-System für ein stabiles, einfaches Flugverhalten, LED-Positions-Leuchten und 3D-Looping-Funktion.

Fahrgerüst 7074

Das auf und abbaubare Fahrgerüst 7074 von Hymer-Leichtmetallbau ermöglicht mit seinen stabilen Lenkrollen mit Spindel eine präzise Anpassung an örtliche Bodenverhältnisse. Vier serienmäßig vorhandene Ausleger sorgen für eine hohe Standsicherheit des Fahrgerüsts. Die mit einer Fläche von 2,00 x 0,72 Metern geräumige Arbeitsbühne mit rutschsicherer Oberfläche bietet dem Anwender einen komfortablen Stand. In der Weihnachtsaktion von Hymer-Leichtmetallbau sind drei Gerüstgrößen mit Reichhöhen von 5,25 bis 9,25 Metern zum Aktionspreis und mit einem ASUS Tablet oder einem vergleichbaren Produkt als Geschenk verfügbar. Das androidbasierte ASUS ZenPad LTE verfügt über eine 1,83 GHz Intel-CPU, 2 GB RAM, einem internen Speicher von 16 GB und eine integrierte Webcam. Das Display hat eine Größe von 10.1 Zoll und eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel.

Die Aktion gilt vom 1. November bis zum 16. Dezember im teilnehmenden Handel.

Weitere Informationen zu den Produkten gibt es im teilnehmenden Handel oder hier.