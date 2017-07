Für seinen Putz- und Mauerbetrieb erstand Martin Ueding die PFT Antistaubeinheit. Seitdem sind die Baustellen sauberer, die Kunden zufriedener und seine Mitarbeiter atmen auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Unternehmen hat sich auf Modernisierung und Sanierung von Bestandsbauten spezialisiert. „Wir verarbeiten zwischen 4.800 und 5.000 Sack Kalkzementputz im Jahr. Die Hälfte pumpen wir mit einer PFT G 4 direkt vom Fahrzeug auf die Baustelle, auch die Sackware führen wir auf unserem Transporter mit. Die Staubentwicklung bei der Arbeit war enorm“, erinnert sich Martin Ueding.

„Die PFT Antistaubeinheit war dann genau das, was ich für meinen Betrieb gesucht habe.“ Beim Händler zeigte sich neben der technischen Leistungsfähigkeit des Geräts auch die unkomplizierte Montage an die vorhandene PFT G 4. Die Kombination aus einer im Schutzgitter integrierten Absaugung und der gezielten Absaugung im Windleitblech für schwebenden Staub machen das System so leistungsfähig. Additive als Feinstäube sind wichtig, um die Materialqualität zu gewährleisten. Daher werden die Feinstäube nicht abgesaugt, sondern durch ein spezielles Strömungsfeld, welches durch den Unterdruck im Materialbehälter erzeugt wird, wieder in die Maschine gesaugt. Schwebender Staub wird durch eine weitere regelbare Absaugdüse eingefangen. Der Effekt zeigte sich schnell: „PFT nennt eine Reduzierung der Staubbelastung von 80 Prozent“, erläutert Ueding, „die haben wir auf jeden Fall erreicht, wenn nicht übertroffen.“

Knauf PFT

www.pft.eu