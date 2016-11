Gerüst- und Steigtechnik Seminare

Im November 2016 startet die neue Seminar-Saison 2016/2017. Jedes Jahr veranstaltet Gerüstsystemhersteller Layher in den Wintermonaten für Gerüstbauer, Handwerker oder auch Gerüstkoordinatoren seine Technik-Seminare für Gerüst- und Steigtechnik.

Diese sind anerkannt vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI). Erfahrene Schulungsingenieure vermitteln Neueinsteigern wie fortgeschrittenen Anwendern theoretische und praktische Grundlagen. Das Seminar-Angebot reicht von Grund- und Aufbaukursen für die Systeme Blitz und Allround sowie Fahrgerüste und Leitern bis hin zu Spezialthemen wie „Fachkunde Gerüstbau für Nutzer“. Dieses Seminar richtet sich an Bauunternehmer und Handwerker, aber auch an Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren, Gerüstinspektoren, befähigte Personen sowie alle, die aus Nutzersicht Gerüste prüfen. Veranstaltungsort ist das Layher Kundenzentrum am Stammsitz in Güglingen-Eibensbach – mit modern ausgestatteten Schulungsräumen sowie einer hellen und großzügigen Trainingshalle.

Mit den Technik-Seminaren will der Hersteller seinen Kunden und Interessenten die Möglichkeit geben, sich und ihre Mitarbeiter schnell und ohne großen Aufwand fundiert weiterzubilden. „Gut qualifizierte Mitarbeiter sind ein wichtiges Kapital von Unternehmen und können entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen“, erklärt Layher Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm. „Angesichts sich stetig verändernder technischer Anforderungen, Sicherheitsvorschriften und Normen ist lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit. Ein umfassendes Know-how in Gerüst- und Steigtechnik kann unseren Kunden und ihren Mitarbeitern helfen, Projekte noch schneller, wirtschaftlicher und profitabler zu realisieren. Durch das Kennenlernen neuer Produkte sowie passender Ausbauteile – statisch und maßlich integriert – lässt sich zudem das Leistungsspektrum für Anwendungen in Industrie und Bauhandwerk verbreitern.“ Ausführliche Informationen zu Seminarinhalten und -terminen stehen unter http://seminare.layher.com zur Verfügung.