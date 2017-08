Deckensegel: Für Ohr und Auge

Fertig aufgehängtes Akustiksegel: So sieht das Endergebnis an der Decke aus.

Dann Schienengleiter in Schiene einführen und an die gewünschte Position schieben.

Ein an der Decke oder Wand montierbares, schallabsorbierendes Akustiksegel mit einer Trägerplatte aus Blähglasgranulat reguliert den Nachhall, mindert den Lärm und eröffnet mit einer Vielzahl an Formen und Farben gestalterische Freiheit. Wie das Segel an der Decke angebracht wird, erfahren Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Während vor einigen Jahren bei der Raumgestaltung noch schallschluckende Teppichböden und Vorhänge verwendet wurden, werden heute andere lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen. Eine Lösung ist das flexibel einsetzbare Akustiksegel StoSilent Modular 230. Es wird mit Drahtseilabhängern an die Decke montiert – überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen und ein gewisser Lärmpegel unvermeidbar ist: In Büroräumen, Schulen und Kindergärten ebenso wie in Restaurants und Einkaufszentren. Die beschichteten Akustikelemente bestehen aus den Komponenten der Brandklassen A2-s1d0 (nicht brennbare Trägerplatte) und C-s3d0 (schwer entflammbare Auflage aus PET-Faserplatte).