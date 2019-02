Dorn Lift präsentiert mit der Lightlift Performance IIIS Serie das Flaggschiff der Raupen-Arbeitsbühnenflotte und damit das Ergebnis einer langjährigen Kooperation: Seit über 35 Jahren ist die Dorn Lift im Vertrieb und in der Vermietung von Arbeitsbühnen tätig und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen. Diese langjährige Praxiserfahrung bringt der Hersteller seit fast 20 Jahren in die Entwicklung der HINOWA Raupen-Arbeitsbühnen ein und ist in engem Kontakt und Austausch mit dem Hersteller. Gemeinsam mit den Kunden freut sich das Team von Dorn Lift darüber, wie ernst die Ingenieure die Anregungen und Kundenwünsche seit jeher nehmen und wie solide jede technische Neuerung umgesetzt wird. Das Ergebnis ist eine Palette von Maschinen mit Arbeitshöhen von 13 bis 33 Metern. Dank ihrer kompakten Bauweise und des geringen Eigengewichtes sind diese nicht nur einfach zu transportieren, sondern auch für Arbeiten im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Als Antriebsvarianten stehen verschiedene Kombinationen mit Diesel-, Benzin- und Elektromotor oder Lithium-Akku zur Auswahl. Das bodenschonende und geländegängige Raupenfahrwerk ermöglicht verschiedene Fahrgeschwindigkeiten und lässt sich hydraulisch in der Spur verbreitern. Die bedienerfreundliche Steuerung ermöglicht eine vollautomatische Abstützung und Ausrichtung und trägt damit zu größtmöglicher Sicherheit bei. Die patentierte 2-Punkt Arbeitskorbaufnahme und das Schnellwechselsystem trägt für eine stabile Fixierung und einfache Demontage des Arbeitskorbes bei. Im gesamten Arbeitsbereich ist eine Korblast von 230 kg verfügbar, so dass die Zusammenarbeit von 2 Personen mit Werkzeug möglich ist was einen besonders hohen Nutzungsgrad der Arbeitsbühne bedeutet.

