Bundesweit ruft die Sto-Stiftung zum Bestenwettbewerb im Maler- und Lackiererhandwerk auf. Alle beruflichen Schulen mit Malerklassen können talentierte und förderwürdige Azubis nominieren, die im Sommer 2018 ihre Gesellenprüfungen ablegen werden.

Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig’s uns!“ unterstützt die gemeinnützige Stiftung seit 2012 mit Fachliteratur und Werkzeug. Einhundert grüne Werkzeugkoffer stehen auch 2018 für junge Menschen mit sozialem oder wirtschaftlichem Förderbedarf bereit.

Konrad Richter, Stiftungsrat Handwerk „Die Azubis sollen so unterstützt werden, dass sie eine gute Gesellenprüfung erzielen. Der Bestenwettbewerb ist die Basis unserer vierstufigen Bildungspyramide. Viele Gewinner unseres Wettbewerbs arbeiten gern in der Praxis. Wer eine Karriere als Berufsschullehrer oder in der Forschung anstrebt, wird mit einem Stipendium fürs Fach- oder Hochschulstudium unterstützt.“

Bis spätestens 15. Februar 2018 sind alle beruflichen Schulen, Berufsschulen und -kollegs mit Malerklassen in Deutschland aufgerufen, ihren besten Schüler zu benennen, der im Sommer 2018 seine Prüfung ablegen wird. Entscheidend sind wirtschaftlicher Förderbedarf sowie ein Notendurchschnitt zum Halbjahr von mindestens 2,4.

Wichtig: Es gilt die Reihenfolge der Meldung. Denn nur die ersten 100 Azubis werden bedacht. Im April 2018 übergibt die Stiftung bundesweit die begehrten Werkzeugkoffer. Zudem winkt den zehn Gesellen mit den besten Prüfungsergebnissen im Herbst zusätzlich ein iPad.

Auf www.sto-stiftung.de steht ab sofort das Antragsformular zum Download bereit.