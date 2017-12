Farrow & Ball nimmt 2018 erneut an den „Passagen“ in Köln teil. Vom 15. bis zum 21. Januar 2018 bietet das Team des Showrooms allen Farben- und Tapetenbegeisterten ein buntes Programm rund um die Welt des Farbenherstellers.

In der Pfeilstraße 20, im Zentrum der Einkaufsmeile der Stadt, liegen die Verkaufsräume. Während der ganzen Woche vom 15. bis zum 21. Januar 2018 bietet Farrow & Ball täglich in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr einen öffentlichen DIY-Workshop für Endverbraucher an, bei dem auch Familien und Kinder herzlich willkommen sind. Vor Ort geht es darum, die Farben und Tapeten selber zu erleben und damit kleine Objekte zu gestalten, die anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen. Währenddessen stehen die ausgebildeten Farbberater mit ihrem Wissen rund um die Themen Dekorieren und Einsatz von Farbe und Tapeten den Besuchern zur Verfügung.

Am Mittwoch, den 17. Januar 2017 finden in Kooperation mit dem Online-Blumenservice Bloomon zwei exklusive Workshops im Kölner Showroom statt.

Adresse:

Farrow & Ball Showroom

Pfeilstraße 20

50672 Köln

Telefon: 0211 – 27736761

Email: Cologne.Showroom@farrow-ball.com

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr / Samstag 10.00 – 16.00 Uhr