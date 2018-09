Mit einer Feierstunde eröffnete die Handwerkskammer Düsseldorf am Montag, 24.9.2018, ihr zentrales Lehrgebäude wieder. Das Werkstattgebäude C, ein rund 10.000 qm großer Zentralbau für die Fortbildung angehender Meisterinnen und Meister, war in zweijähriger Umbauzeit von Grund auf modernisiert worden. Damit kann die Akademie der Handwerkskammer Düsseldorf – größte berufliche Fortbildungseinrichtung des Handwerks bundesweit mit mehr als 4.000 Meisterschülern pro Jahr – mit einer gebäudetechnisch wie lerndidaktisch zukunftsweisenden Infrastruktur aufwarten, die ihresgleichen sucht. Insgesamt 12 Millionen Euro hat die Kammer – einschließlich Fördermitteln von EU, Bund und Land – in die Hand genommen, um Lehrwerkstätten und Unterrichtsräume einzelner Fachbereiche neu zu strukturieren, eine zeitgemäße smarte, energieeffiziente Gebäudetechnologie und eine volldigitalisierte Lernausstattung einzubauen (Architekturbüro Lindner – Lohse, Dortmund). Neue Lichtachsen, Aufenthaltsräume, Farbgestaltung und eine konsequente Barrierefreiheit sorgen zudem für einen hohen Nutzungskomfort des Gebäudes. Auch der Brandschutz des Gebäudes ist jetzt auf neuestem Stand. So erhielt etwa Meisterschule für Maler und Lackierer eine neue Spritzkabine. Neben den Meisterschülern profitieren auch die Teilnehmer an Unternehmensführungs-Lehrgängen in insgesamt 160 sanierten Lehr- und Laborräumen. Das 1972 errichtete viergeschossige Bauwerk muss täglich 500 Nutzern standhalten. „Die wichtigste Aufstiegsfortbildung im beruflichen Bildungsweg braucht hoch leistungsfähige Bedingungen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die Handwerkskammer Düsseldorf ist mit der Modernisierung und dem Umbau von Gebäude C noch besser als bisher in der Lage, ihre Meisterinnen und Meister so zu qualifizieren, dass sie daten-, produktions- und energietechnisch Top-Erzeuger- und Serviceleistungen für Privatkunden und die Industrie erbringen,“ würdigte der Kammerpräsident Andreas Ehlert als Bauherr das erhebliche Invest der HWK. Um nicht ohne Stolz zu anzufügen: „Das ganze Projekt ist im Rahmen der vorgesehenen Baukosten fertiggestellt worden. Die beauftragten Handwerker haben einen exzellenten Job gemacht.“

Am Eröffnungs-Akt nebst Besichtigungs-Rundgang durch das Bauwerk nahmen neben den Planern und Bauausführenden sowie Vertretern der Bewilligungsbehörden auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil; unter anderen Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Landtagsabgeordneter Olaf Lehne. www.hwk-duesseldorf.de