Mitarbeiter in Fokus

Am Messestand von Brillux stehen die Mitarbeiter als Wertvollstes der Maler- und Stuckateurbetriebe im Fokus.

Was ist die konkrete Herausforderung im Handwerk? Was zeichnet Betriebe aus und macht sie auch langfristig stark? Die Antwort darauf ist ganz klar: Die wichtigste Ressource im Handwerk sind die Mitarbeiter – jetzt und auch in Zukunft. Und doch kommt dem Thema bei vollen Auftragsbüchern im hektischen Alltag nicht immer genügend Bedeutung zu. Unter dem Motto „Mitarbeiter gewinnen, motivieren, fördern“ präsentiert sich Brillux daher auf der FAF als starker Partner des Handwerks und bietet den Betrieben in diesem für sie zentralen Bereich zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten an.

Am Brillux Stand wird das Thema „Mitarbeiter“ greif- und erlebbar für sowohl Betriebsinhaber und deren Angestellten als auch für Berufseinsteiger.

