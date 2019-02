Auf der FAF 2019 haben die Besucher wieder die Möglichkeit, ganz groß rauszukommen. Auf dem Malerblatt-Messestand in Halle 6, Stand 323 macht Fotograf Marco Leibetseder Sie zum Titelstar.

An allen vier Messetagen setzt Sie der Profifotograf vor den Trendfarben und -strukturen des Jahres 2019 in Szene. Das Ergebnis drucken wir hochwertig im Format A4 aus und Sie können Ihr persönliches Cover sofort mitnehmen. Kommen Sie alleine, zu zweit oder als ganzes Team. Die Aktion begleiten wir parallel auf unseren Social-Media-Kanälen und stellen außerdem die schönsten oder außergewöhnlichsten Titel in den kommenden Malerblatt-Ausgaben vor.