Vergleichbare Produkte, Preisdruck und fehlende Fachkräfte sind die drängendsten Herausforderungen für Handwerksbetriebe. Wie man diese Probleme löst und sich mit Kundenbegeisterung im Wettbewerb erfolgreich behauptet, vermittelt Armin Leinen, Experte für gelebte Kundenbegeisterung.

Neben Schulungen direkt in den Betrieben, um das ganze Team auf die Kundenbegeisterung einzuschwören, bietet der Unternehmensberater offene Seminare für Unternehmer, Verkäufer und Monteure an. Diese richten sich an erfolgsorientierte Menschen, zum Wiederauffrischen und Feintuning, für neue Mitarbeiter oder kleine Betriebe. Die Kundenbegeisterungs-Seminare richten sich an die drei Zielgruppen Unternehmer und Verkäufer.

Unternehmer-Seminar

Bei den Unternehmern geht es in der zweitägigen Schulung insbesondere um das strategische Konzept der Kundenbegeisterung als Geschäftsmodell, wozu insbesondere sämtliche Abläufe in Verkauf, Montage und Administration gehören. Schwerpunkte sind außerdem Verkaufsplanung und -steuerung, Montageplanung und -steuerung, Mitarbeiterfindung, -auswahl und -führung, emotionale Showroomgestaltung, überzeugendes Marketing und die einfache Betriebsführung anhand von Kennzahlen. Ziel des Unternehmer-Seminars ist der Ausbau der eigenen Kundenmarke und Arbeitgebermarke sowie die Positionierung und Abhebung im Wettbewerb.

Verkäufer-Seminar

In den zweitägigen Verkäufer-Schulungen wird zunächst deren Eigenmotivation und Verantwortung für den Kunden aktiviert. Ein effektives Zeitmanagement wird veranschaulicht, damit Verkäufer ihre Aufgaben pünktlich und stressfreier erledigen. Ein weiterer Focus liegt auf der Menschenkunde, indem Verkäufer lernen ihre Kunden typgerecht zu behandeln. Neben der klassischen Produktnutzenargumentation werden die kompletten Verkaufstechniken von Bedarfserfassung inklusive Budgetfrage und Kundenselektion, über Präsentations-, Einwandbehandlungs- und Abschlusstechniken bis hin zu aktiven Weiterempfehlungen zum sofortigen Umsetzen nachvollziehbar trainiert. Ziel des Verkäufer-Seminars ist die parallele Erarbeitung eines persönlichen Verkaufsleitfadens.

Die nächsten offenen Seminartermine im ersten Quartal 2018:

-Seminar: „Mit Kundenbegeisterung mehr Erfolg und Freude am Unternehmen“, Dienstag/Mittwoch 6.-7. März in Frankfurt am Main Verkäufer-Seminar: „Mit System und Begeisterung mehr verkaufen“, Donnerstag/Freitag am 8.-9. März 2018 in Frankfurt am Main

Weitere Infos, Referenzen und Anmeldungen direkt bei Armin Leinen unter +49 172 4688588, erfolg@arminleinen.com oder unter www.arminleinen.com. Die Seminarplätze sind begrenzt und werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.