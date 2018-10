Bei den „Euroskills 2018“ in Budapest erkämpfte sich die Malergesellin Antje Harz aus Ahrweiler in Rheinland-Pfalz eine Auszeichnung für herausragende Arbeit. Im Hungexpo Fair Center in der ungarischen Hauptstadt maßen sich 530 Teilnehmer aus 28 europäischen Ländern in 19 Handwerksberufen. 15 Malerinnen und Maler aus ganz Europa traten in der Disziplin „Painting and Decorating“ vor 100.000 registrierten Besuchern auf dem Messegelände in schwierigen praktischen Prüfungen gegeneinander an.

Nach drei harten Wettbewerbstagen nahm Antje Harz aus den Händen von Hendrik Voss, dem Leiter der Deutschen Delegation, eine „Medal of Excellence“ für ihre weit überdurchschnittlichen Leistungen entgegen. Für einen Platz auf dem Treppchen hatten ihr nur wenige Punkte gefehlt.

