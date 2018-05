Das Jungmeister-Forum, ein Arbeitskreis des Fachverbandes der Stuckateure für Ausbau und Fassade in Baden- Württemberg fand in Iphofen statt. Der Unternehmensführungslehrgang zeigt, wie viel Wert der Fachverband auf die Aus- und Weiterbildung der nachfolgenden Unternehmergeneration legt. Rüdiger Weiß, Regionaler Marktmanager für Trockenbau bei Knauf, stellte den motivierten Stuckateuren vor dem Hintergrund der neuen Norm DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“ die Möglichkeiten moderner Trockenbaulösungen beim Einsatz in Feucht- und Nassräumen vor. Anders als alle anderen − mit diesem Motto legte Bernd Knölle, Regionaler Marktmanager Putz- und Fassadensysteme bei Knauf, den jungen Stuckateuren nahe, dass der Erfolg in Nischen und neuen Geschäftsfeldern des Marktes liege. Insbesondere nannte er das Rotkalk in-System, ein mineralisches Innendämmsystem, das Energieeffizienz und gesundes Wohnraumklima perfekt kombiniert.

