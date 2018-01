Döllken-Weimar stellt auf der Domotex den Dialog zwischen Handel, Industrie und Handwerk in den Mittelpunkt. Kern des Messeauftritts in Hannover sind vor allem Service-Themen, die sich direkt an Handwerker richten: U. a. werden die Pläne für den Ausbau seines digitalen Handwerker-Services präsentiert. Geplant sind Dienste wie eine Instant-Baustellenberatung, mit der die Anwender bei der Verlegung aktiv und vor allem live unterstützt werden können. Auch der Anwendungssupport soll durch individuellere Schulungen, den Ausbau des Musterservices sowie eine Vielzahl neuer Verarbeitungsvideos auf ein noch höheres Niveau gebracht werden. In Hannover können interessierte Verleger zudem live erleben,

wie man Sockelleisten schnell und sauber verlegt.

www.doellken-weimar.de