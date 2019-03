Betriebswirtschaft und Handwerk? Das gehört zusammen. Schließlich muss in einem erfolgreichen Unternehmen beides stimmen. Deshalb bietet die Bildungsakademie Rottweil jetzt erstmals den Abschluss als Geprüfter Betriebswirt nach der Handwerksordnung (HWO) an. Am 11. März 2019 startet der erste Lehrgang. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. Der Lehrstoff deckt sämtliche Bereiche der Unternehmensführung ab: Von der Strategieentwicklung über Organisation, Finanzierung, Marketing bis zum Personal- und Innovationsmanagement. Auch volkswirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen sollen die angehenden Betriebswirte analysieren und bewerten lernen.

