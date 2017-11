Im November 2017 trafen sich 56 Unternehmen und Verbände aus 13 Ländern in Amsterdam und gaben den Startschuss für das europaweite Recyclingprojekt PS Loop.

Der Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH) ist Gründungsmitglied der neuen PolyStyreneLoop Cooperative, einer Genossenschaft nach niederländischem Recht. In der neuen Kooperative arbeiten Unternehmen und Verbände der gesamten Polystyrol Wertschöpfungskette gemeinsam an der Umsetzung des Projekts. Beim Recycling von Dämmstoffen nimmt PS Loop eine Vorreiterrolle ein und liefert einen wesentlichen Beitrag für eine zukünftige Kreislaufwirtschaft. Das Projekts wird auch von der EU gefördert. Im Herbst 2018 soll erstmalig eine Pilotanlage in Terneuzen (Niederlande) in Betrieb gehen und jährlich rund 3000 Tonnen HBCD-haltige Polystyrol-Abfälle verarbeiten.

Mehr Informationen unter: https://polystyreneloop.org