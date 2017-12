Die Initiative richtet sich an alle am Bau Beteiligten. Foto: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

„Staub war gestern“ – so lautet das Motto einer medialen Initiative, die von den Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, dem Umweltbundesamt und Verbände der Bauwirtschaft in Berlin vorgestellt wurde. Das Aktionsprogramm „Staubminimierung beim Bauen“ richtet sich an alle am Bau Beteiligten und soll das Image moderner staubarmer Techniken verbessern.

Die beschlossenen Maßnahmen gegen Baustaub, beispielsweise der verstärkte Einsatz staubarmer Maschinen und Werkzeuge, sind aus Sicht der Partner „ein weiterer Meilenstein“. Im Weiteren müssten nun gezielt alle am Bau Beteiligten – d.h. Bauherren, Auftraggeber, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Baustoffhersteller, ausführende Betriebe, Nutzer, Baumaschinen- und Gerätehersteller sowie Vertreter aus Vertrieb und Verleih eingebunden und mehr für die Gefährdungen der Gesundheit durch Stäube sensibilisiert werden. Vorhandene Wissenslücken müssten geschlossen werden.

Nur durch ein abgestimmtes und intensives Vorgehen kann es gelingen, die Gesundheit der Beschäftigten wirksam vor Staub zu schützen. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass die beschlossenen Maßnahmen für weniger Staub auf Baustellen praktikabel sind, Akzeptanz finden und umgesetzt werden.

Das Bündnis „Staubminimierung beim Bauen“ ist möchte dabei richtungsweisend vorgehen. Es demonstriert die Bereitschaft aller Partner des Aktionsprogramms, sich in dieser Frage gemeinsam für Fortschritte in der Prävention einzusetzen und damit die Situation auf den Baustellen konkret und nachhaltig zu verbessern. Das Aktionsprogramm baut auf bereits bewährte Aktivitäten der beteiligten Institutionen auf. Durch die systematische Kooperation und Koordinierung in den vier Handlungsfeldern Kommunikation, Technik, Ermittlung der Staubexposition sowie Qualifikation soll die Wirksamkeit aller Einzelmaßnahmen gesteigert werden.

Die Partner des Aktionsprogramms haben erste gemeinsame Medien vorgestellt. Dieses ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Vision der „staubarmen Baustelle“ Wirklichkeit werden zu lassen. Weitere Partner sind aufgerufen, sich an dem Bündnis zu beteiligen.

www.bgbau.de/staubarm-bauen.de