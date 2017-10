Welcher Dämmstoff am besten passt, ist nicht immer einfach zu entscheiden. Die Musterbox unterstützt Sie bei der Beratung. | Foto: Sto SE & Co. KGaA

In Kooperation mit Sto verlost das Malerblatt 25 Exemplare der neuen Dämmstoff-Musterbox. Diese enthält Proben von sechs Dämmstoffen und umfangreiche Informationen zu den produktspezifischen Eigenschaften. Damit unterstützt Sie die Box im Beratungsgespräch mit Bauherren.

Denn jedes Gebäude ist ein Unikat und stellt individuelle Anforderungen an die Wärmedämmung. Neben gesetzlichen Vorgaben und standortabhängigen Faktoren bringen die Auftraggeber ihre Ansprüche ein – in Bezug auf Ökologie, Gestaltung, Effizienz, Schutzumfang und Wirtschaftlichkeit. So entsteht ein konkretes, objektspezifisches Profil. Dem steht mittlerweile ein breites Portfolio an Dämmsystemen gegenüber, so dass es für jedes Gebäude eine optimale Lösung gibt. Die entscheidende Komponente ist in den meisten Fällen der Dämmstoff. Die Musterbox hilft hier bei der Entscheidungsfindung.

Bewerben Sie sich bis zum 30. November!