Espressivo Lehmfarben von Volvox präsentierte das Lüdenscheider Unternehmen Ecotec Naturfarben jetzt auf der Japan Home and Building Show, der führenden japanischen Messe für

Bau- und Werkstoffe. Der Hersteller ökologischer Baustoffe präsentierte mit seinen japanischen Partnern „KS AG“ die Volvox Lehmfarben, die in Japan unter dem Label „Hilari“ sehr erfolgreich vertrieben werden. Derzeit sind 170 Farbtöne erhältlich. Im Trend nach wie vor sind erdige Farben wie „Grün“, „Lehm“, „Schokobraun“ und „Firebrick“. Das Interesse für die Lehmfarben und gesundes Wohnen allgemein stößt in Japan auf großes Interesse.