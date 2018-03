Sich gezielt sozial zu engagieren und damit aktiv einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, dazu hat sich Muro entschieden. Der Fokus hierbei liegt auf dem Themenfeld Kinder. Überregional wird daher die gemeinnützige deutsche „Kinderlachen e.V.“ unterstützt. Die erste Scheckübergabe erfolgte im Januar 2018 in Berlin an den Geschäftsführer Marc Peine. Der Mittelständler fördert hiermit wertstabilisierende Begriffe wie Chancengleichheit, kindliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe. Die Förderung von „Kinderlachen e.V.“ wird der Hersteller auch in Zukunft fortsetzen.

www.muro-bauprodukte.de