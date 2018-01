Die Carl Prinz GmbH & Co.KG hat ihre bisher auf zwei Adressen im niederrheinischen Goch verteilten Standorte zusammengefasst und den Firmensitz mit Verwaltung und Produktion komplett in die „von-Monschaw-Straße 5“ im Industriegebiet Goch-West

verlegt. Für 2018 ist der Bau einer zusätzlichen Halle geplant

mit 2.500 Quadratmeter Fläche sowie einem LKW-Platz zur

Be- und Entladung. In diesem Neubau sollen die Rohmaterialien sowie Halbfertigfabrikate für die Produktion gelagert werden.

www.carlprinz.de