Das „Abenteuer Volterra“ startete Ende 2017 bei einem gemeinsamen Vorbereitungswochenende in Stuttgart, ehe die jungen Handwerker Anfang Januar nach Italien reisten. Zunächst stand ein vierwöchiger Sprachkurs auf dem Programm, bei dem sprachliche und kulturelle Kommunikationsbarrieren gefallen sind, so dass sich die Gesellen mit italienischen Kollegen und Kunden austauschen konnten. Im Anschluss konnten sie dann ihrem einheimischen Chef das eigene handwerkliche Können zeigen und gleichzeitig viel von der italienischen Arbeitsweise mitnehmen. Die Junghandwerker arbeiteten beispielsweise bei der Sanierung des etruskischen Museums, der Sanierung des „Alten Krankenhauses“ oder in örtlichen Handwerksbetrieben mit.

