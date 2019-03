Baumit hat die Schaefer Krusmark Vertriebsorganisation für Fertigmörtelprodukte von Schaefer Kalk sowie deren Anteile am Edelputzhersteller Krusemark Edelputz in Mühlheim übernommen. Ziel sei es, den Standort in Mühlheim am Main auf einem erweiterten Betriebsgelände aufzubauen und aufzuwerten. Die Fertigmörtelproduktion am Standort Hahnstätten wird dabei unverändert durch Schaefer Kalk erfolgen. Die Kombination mit den Produkten von Baumit soll für die Kunden ein noch breiteres Produktsortiment ergeben. Mit der Übernahme des Vertriebs der Schaefer Krusemark und Krusemark Edelputz möchte Baumit seine Marktstellung regional stärken. Ebenfalls sollen Synergien zwischen den Produktportfolios genutzt werden, um die für Baumit wichtigen Produktbereiche für Fassade, Innenraum, Rohbau und Sanierung weiter auszubauen.

