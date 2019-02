Vom 22.-25. März 2019 findet in München die 22. Ausgabe der Showroom-Messe „Münchner Stoff Frühling“ statt. 33 namhafte, internationale Textilhersteller und Stoffediteure aus dem Premium-Segment laden in ihre Showrooms und Ausstellungsräume ein. Ergänzt wird das textile Programm um hochwertige Farben, Tapeten und Teppiche.

Neben den neuen Kollektionen der Aussteller erwartet die Fachbesucher wieder ein attraktives Rahmenprogramm: Die zweite Edition der textilen Trend-Show, geführte Touren mit Interior-Experten, verschiedene Showroom-Events am Freitagabend und nicht zuletzt die neue Location Praterinsel versprechen inspirierende Ideen.

Am Samstag lädt der Münchner Stoff Frühling zur Abendveranstaltung „The Garden Night“ ins Palais Lenbach ein – in farbenfroher, floraler und urbaner Frühlings-Atmosphäre. „Wir freuen uns den Messe-Besuchern wieder eine ganz besondere Bandbreite an Interior-Kollektionen, Trends, Inspiration und einen erstklassigen Branchentreff bieten zu können.

Die neue Location Praterinsel –eine ehemalige Essig- und Spirituosenfabrik – wird mit ihren charaktervollen Räumlichkeiten und der Präsentation von zehn Ausstellern sowie der Trendschau und einer Presse-Lounge begeistern“, so Klaus Winkler,Vorstand des Münchner Stoff Frühlings.

„Das attraktive Messe-Format Münchner Stoff Frühling besucht jährlich eine steigende Zahl an Inneneinrichtern, Raumausstattern, Architekten und Designern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. München hat sich in der Interior-Szene als Showroom-Zentrum etabliert und zeigt während der vier Messe-Tage die Inszenierungen und Neuheiten hervorragender Interior-Brands“ so Eberhard Müller, Vorstanddes Münchner Stoff Frühlings.

Shuttle-Busse verbinden die Standorte miteinander, die sich aus einzigartigen Showrooms und temporären Locations in der Münchner Innenstadt zusammensetzen. Das visuelle Erscheinungsbild Irma wird für den Münchner Stoff Frühling 2019 von der Illustratorin Jasmin Khezri gestaltet – mit ihrem Auftritt „Irmas World“ verbindet die Art Directorin Mode- und Lifestyle-Editorials mit ihrer unverkennbaren künstlerischen Handschrift. Den Vorstand des Münchner Stoff Frühling 2019 bilden Klaus Winkler und Eberhard Müller stellvertretend für alle Aussteller.

Mehr Informationen rund um den Münchner Stoff Frühling auf www.msf.de.

Aussteller 2019: