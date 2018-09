Drei Verbände – ein Ziel: Mit den erstmals veranstalteten Branchentagen bieten der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM), der Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB (BAF) sowie der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (BV FGB) ihren Mitgliedern und der Fachöffentlichkeit am 28. und 29.11.2018 in Leipzig eine neue Wissens- und Kommunikationsplattform mit hohem Praxisbezug. Marktentwicklung, Bautechnik und Bauphysik, Normung und Rechtsfragen stehen dabei im Mittelpunkt. Wenn ein Industrieverband und zwei Handwerksverbände ein solches Projekt auf die Beine stellen, dann sind es übergreifende Themen, die hier präsentiert werden. Von hochkarätigen Referenten, die als Wissenschaftler oder Sachverständige die fachlichen Prozesse seit Jahren begleiten und entsprechend Position beziehen können. Bei den Branchentagen haben die Teilnehmer die Chance, sich in zentralen fachlichen, rechtlichen und regelungstechnischen Bereichen auf den neusten Stand zu bringen.

www.vdpm.info