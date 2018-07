Zwei der insgesamt 100 besten Auszubildenden im Malerhandwerk ganz Deutschlands kommen aus der Ortenau und besuchen den Berufsschulunterricht an der Badischen Malerfachschule in Lahr. In einer Feierstunde an der Badischen Malerfachschule Lahr wurden Carolin Neumaier, in Ausbildung bei der Firma Mabetec in Haslach und Sophie Schröder, in Ausbildung bei der Firma Berger in Schutterwald, für ihre überdurchschnittlichen Leistungen geehrt und erhielten die Auszeichnung der Sto-Stiftung. Sie beinhaltet neben aktueller Fachliteratur einen prall gefüllten Profi-Werkzeugkoffer. Außerdem werden für die berufliche Weiterbildung zum Malermeister oder staatlich geprüften Gestalter weitere Fördermöglichkeiten in Aussicht gestellt.

