Tikkurila Oyj hat sich mit einem lokalen Distributor, der Scandipaint GmbH & Co KG, zusammengetan, um die zukünftigen Lieferungen von Tikkurila-Produkten der Marken Industrial und Functional in Deutschland sicherzustellen. Scandipaint ist ein Familienunternehmen, das sich seit 2004 auf den Verkauf von Farben und Lacken in Premiumqualität an professionelle Kunden spezialisiert hat. Der Vertrieb über Scandipaint begann am 18. Juni 2018. Das Produktportfolio von Industrial und Functional bleibt unverändert. Die dekorativen Produktlieferungen der Marke Tikkurila werden durch Finncoatings fortgesetzt und das Produktportfolio soll entsprechend den Marktbedürfnissen angepasst und weiterentwickelt werden.

www.tikkurila.com

www.scandipaint.com