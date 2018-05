Mithilfe einer VR-Brille lassen sich virtuelle Räume vor dem Anstrich realitätsnah begehen und per Kopfbewegung umgestalten. Foto: Brillux

Mehr als Farbe: Mit dem 20 Meter langen Show-Truck stellt Brillux dem Handwerk jetzt ein neues Servicetool zur Verfügung. Informieren, inspirieren, beraten, aufklären und gestalten: Der Show-Truck macht die Brillux Markenwelt vor Ort hautnah erlebbar und unterstützt das Maler- und Stuckateurhandwerk dabei, sich auf regionalen Baumessen und anderen größeren Veranstaltungen mit ihrem Leistungsspektrum zu präsentieren.

Der Name steht für Produkte auf dem neuesten technischen Stand, die seit Jahrzehnten Maßstäbe in der Branche setzen, und für Serviceleistungen, die weit über das Gewohnte hinausgehen. Von diesem Image kann das Handwerk künftig noch mehr profitieren: Der Show-Truck präsentiert eine spannende Entdeckungs-reise durch die gesamte Markenerlebniswelt. Sowohl Verbände, Innungen und Kreishandwerkerschaften können den Truck für größere Veranstaltungen bei sich vor Ort nutzen und sich bei ihren Zielgruppen werbewirksam darstellen. Der Truck enthält eine multimediale Ausstellung mit Erlebnischarakter, die mit zahlreichen interaktiven Elementen dafür sorgt, dass Themen wie Innenraum, Fassade, Wärmedämmung oder wohngesundes Bauen ebenso informativ wie spannend veranschaulicht werden. Dabei ist der Truck so konzipiert, dass er nicht nur dem Handwerk, sondern auch der Wohnungswirtschaft, Architekten, Planern und privaten Bauherren gezielte Unterstützung bietet.

Hautnah erleben

Erste Station der Erlebnis-Ausstellung ist das Exponat „Unternehmen“, das mithilfe einer multimedialen Präsentation über Deutschlands führenden Vollsortimenter und Direktanbieter im Lack- und Farbenbereich informiert. Das Brillux Vollsortiment und die kompromisslose Brillux Qualität prägen den Erfolg und die Stärke der Marke wesentlich mit, denn sie unterstützen den Maler und Stuckateur Tag für Tag auf der Baustelle dabei, sein Qualitätsversprechen beim Kunden einzulösen. Eine attraktive gestaltete Musterwand lädt mit ihren zahlreichen Klappen, Schubladen und Registern zum spielerischen Entdecken von Produkten aus den Bereichen Lacke und Lasuren, Fassaden, Innenbereich, Creativ und Boden ein.

Wie könnte der Aufbau eines Wärmedämmverbund-System anschaulicher dar-gestellt werden als durch den Aufbau einer original wärmegedämmten Außen-wand? In den realen Aufbau einer Fassade integriert sind herausziehbare Muster, die veranschaulichen, wie unglaublich vielfältig die Gestaltungsmöglichkeiten auf WDVS sind. Das Thema „Wohngesundes Bauen“ wird anhand eines als Relief abgebildeten Musterhauses näher beleuchtet. Und das Exponat „Wärmedämmung“ erklärt anschaulich die Vorteile einer Dämmung.

Der Show-Truck steht seit April 2018 zur Verfügung stehen und kann über die Brillux Verkaufsberater und die Brillux Niederlassungen gebucht werden. Weitere Informationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: www.brillux.de