Die Sto SE & Co. KGaA erwirbt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Beginn des Geschäftsjahres 2019 durch eine Tochtergesellschaft 100 Prozent der Kommanditanteile der Liaver GmbH & Co. KG sowie sämtliche Geschäftsanteile der Liaver Beteiligungen GmbH. Das Unternehmen Liaver mit 47 Mitarbeitern im thüringischen Ilmenau ist einer der wenigen deutschen Hersteller von Blähglasgranulat, das aus recyceltem Altglas produziert wird. Zudem hat sich die Gesellschaft auf den Einsatz dieses Materials in verschiedenen Anwendungen spezialisiert und verfügt damit über eine sehr gute Wertschöpfungstiefe. Mit hoch schallabsorbierenden und nicht brennbaren faserfreien Akustikprodukten, die unter dem Produktnamen Reapor vermarktet werden, hat sich Liaver eine gute internationale Stellung als innovativer Anbieter erarbeitet. Seit dem Jahr 2018 werden darüber hinaus Schiffsbauplatten mit hervorragenden Eigenschaften gefertigt. Sie werden unter dem Produktnamen Liatec angeboten.

