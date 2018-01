Das RAL Design System feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Mit 1.625 systematisch geordneten, farbmetrisch definierten Farbtönen gilt das System als praktisches Instrument für individuelle Farbgestaltungen für alle, die sich professionell mit den Themen Farbe und Oberflächengestaltung beschäftigen.

Basis des RAL DESIGN SYSTEMs ist der seit 1976 international gebräuchliche CIELab-Farbraum. In diesem sind die Farbtöne des Systems gleichabständig angeordnet, um eine Abdeckung des gesamten Farbraums zu gewährleisten. Dabei erfolgt die Anordnung der RAL Farben nach den Kriterien Farbton, Helligkeit und Sättigung. Die Positionen der einzelnen Farbtöne im Farbraum werden definiert durch die siebenstellige Farbnummer. Die Anordnung nach den Kriterien Farbton (Hue=H), Helligkeit (Lightness=L) und Buntheit (Chroma=C) macht das System schnell und nachvollziehbar.

Der RAL D2 Farbfächer, die RAL Boxen D8 und D6 sowie der RAL D4 Farbatlas zeigen alle 1.625 Farben des Ral Design Systems, ausgerichtet auf die speziellen Anforderungen bestimmter Zielgruppen und unterschiedlicher Anwendungsbereiche. So ist der Farbfächer D2 vor allem für das schnelle Auffinden einer Farbe sowie einen Farbabgleich an unterschiedlichsten Objekten entwickelt worden, wohingegen die Entwicklung von modernen Farbgestaltungs­konzepten schnell und leicht mit der D8 oder D6 Box gelingt. Abgerundet wird das Sortiment durch die Möglichkeit, jede der 1.625 Farbtöne als A4 oder A6 Einzelblatt zu beziehen. Auf Wunsch auch farbmetrisch vermessen.

Pünktlich zum Auftakt ins Jubiläumsjahr startet RAL seine exklusive fünfjährige Kooperation mit dem Markisenhersteller markilux aus Emsdetten. Ab 2018 können Endkunden ihre Markise mit Markisentuch in ihrer Wunschfarbe aus 1.625 RAL-Farben erhalten. „colour on demand“ – Tuchfarbe nach Wunsch – bietet auf der eigens für diesen Service entwickelten Website www.farbfinder.com diverse Online-Tools an, aus den 1.625 Farben die richtige Farbe zu wählen.