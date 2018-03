Der Tapetenhersteller A.S. Création sieht den klassischen Fachvertrieb in Deutschland vor großen Herausforderungen, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern in Großhandel und Handwerk

aktiv gestalten will. Mit der neuen Marke „Profitex“ wird zukünftig ein umfassender Service mit einem „Rundum-Sorglos-Paket“ für das Fachhandwerk geboten. Das Sortiment umfasst vier ausgewählte Tapetenkollektionen mit rund 400 verkaufsstarken Tapeten und bietet gute Verarbeitungseigenschaften und exklusive Designauswahl. Eine Aktualisierung der Sortimente erfolgt regelmäßig. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Überstreichbar, Premium, Home und Colour. Dazu gehört ein neu entwickeltes Partnerprogramm, welches durch Schulungen und Zertifizierungen das Handwerk aktiv in seinen Aufgaben unterstützt. Die Teilnahme an diesem Programm ist ausschließlich für Profitex-treue Fachbetriebe vorgesehen. Roland Bantel, Vorstand bei A.S. Création: „Damit wollen wir zeigen, dass wir Seite an Seite stehen und gemeinsam die Herausforderungen des sich schnell wandelnden Marktes angehen wollen. Wenn man Do-it-for-me als Trend erkennt, weiß man, wohin sich der Markt entwickelt. Das bietet große Chancen für alle“.

www.profitex-tapeten.de