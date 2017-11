Am 24. November feierte Dr. H. Werner Utz, Aufsichtsratsvorsitzender der Ulmer Uzin Utz AG, seinen 70. Geburtstag. Über 30 Jahre hat er als Vorstandsvorsitzender die Aktivitäten des Unternehmens geleitet und es vom regionalen Klebstoffhersteller zum weltweit agierenden Hersteller von Bodensystemen entwickelt.

Die Uzin Utz AG ehrte ihren langjährigen Firmenchef mit einem Geburtstagsempfang mit 200 Gästen. Im Forum begeisterte die Spider Murphy Gang mit original bayerischem Rock ′n′ Roll. Als weiterer Überraschungsgast sang Stefanie Müllerschön, die Tochter des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Müllerschön, der seit über 20 Jahren Wegbegleiter des Firmenchefs im Unternehmen ist.

„Ich freue mich, dass meine Söhne Julian und Philipp Utz in meine Fußstapfen treten. Sie sollen zum 1. Januar 2018 zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft bestellt werden“, so Dr. H. Werner Utz. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen rund 80 Mio. Euro investiert. 2018 soll ein neues Trockenmörtelwerk mit modernem Fertigungsverfahren im Ulmer Donautal eingeweiht werden.

Wir gratulieren ganz herzlich nachträglich zum 70. Geburtstag.