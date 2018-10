Das Trendbuch CF19 für den Profi und die Broschüre »Let the light in – Farbtrends 2019« für den privaten Kunden sind jeweils ein inspirierender Leitfaden durch die Lifestyle-Trends und Farbwelten von morgen. Foto: Sikkens

Mit dem Titel »Let the Light in – Farbtrends 2019« hat Sikkens speziell für private Auftraggeber eine 52-seitige, hochwertig gestaltete Broschüre erarbeitet. Foto: Sikkens

Das Trendbuch CF19 für den Profi und die Broschüre »Let the light in – Farbtrends 2019« für den privaten Kunden sind jeweils ein inspirierender Leitfaden durch die Lifestyle-Trends und Farbwelten von morgen. Foto: Sikkens

Mit dem Titel »Let the Light in – Farbtrends 2019« hat Sikkens speziell für private Auftraggeber eine 52-seitige, hochwertig gestaltete Broschüre erarbeitet. Foto: Sikkens

Unter dem Motto „Let the light in“ stellt Sikkens mit seinen ColourFutures 2019 Trendfarben voller Lebensfreude und Zuversicht vor.



Farbvorlieben spiegeln den Zeitgeist wider. Die ColourFutures 2019 sind softe und behagliche sowie intensive und leuchtende Farbtöne, die Räumen genau die frische und optimistische Ausstrahlung verleihen, die dem vorherrschenden Lebensgefühl entspricht. Das Herz der vier Trendpaletten der ColourFutures – DREAM, THINK, LOVE und ACT – bildet Spiced Honey. Die warme und vielseitige Farbe des Jahres 2019 überträgt die Aufbruchsstimmung, die im kommenden Jahr tonangebend sein wird, perfekt in jedes Zuhause. Jeweils gezielt für die Profis und die privaten Auftraggeber aufbereitet, sind die ColourFutures ein inspirierender Leitfaden durch die Lifestyle-Trends und Farbwelten von morgen. Das Trendbuch CF 19 und die Broschüre »Let the light in – Farbtrends 2019« sind ab sofort im Sikkens Shop erhältlich.

Mehr zu dem Entstehungsprozess der Sikkens ColourFutures, der Farbe des Jahres und den Trendpaletten erfahren Sie im Video!

www.sikkens.de