Die Behandlung von Holzoberflächen ist eine nicht zu unterschätzende Angelegenheit. Von der Oberflächenprüfung und Vorbehandlung bis hin zum Beschichtungsaufbau und dem Schutz vor unterschiedlichen Einwirkungen – unsere Praxistipps geben wertvolle Hinweise und Informationen für die Holzbeschichtung.

Fotos: Dyrup

Ein Anstrich auf Holzoberflächen, die nicht intakt sind, ist reine Kosmetik. Zunächst sind die Oberflächen wieder dekorativ. Auf die Dauer gesehen, halten die Anstriche jedoch nicht. Auch bestehende Beschichtungen sollten regelmäßig auf Beschädigungen inspiziert und gegebenenfalls renoviert werden. Um sicherzugehen, dass sich Holzflächen für einen Anstrich eignen, muss der Zustand der Oberflächen überprüft werden. Zum ganzen Beitrag

Die richtige Konstruktion ist die Grundlage für eine dauerhafte Beschichtung. Im Freien ist Holz Belastungen durch Regen, aufsteigende Nässe, Kondens- und Tauwasser ausgesetzt. Es sollte am besten so verbaut sein, dass es kaum mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Bleibt irgendwo permanent Wasser stehen, können sich holzzerstörende Pilze festsetzen und den Fäulnisprozess in Gang bringen.Die Holzfeuchtigkeit darf nicht dauerhaft über 20 Prozent liegen. Deshalb empfehlen Holzschutzexperten vor Beginn eines Beschichtungsauftrags das Holzobjekt auf den richtigen baulichen Holzschutz hin zu prüfen und gegebenenfalls Bedenken anzumelden. Alles lesen